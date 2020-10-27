Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:23

Попова рассказала, когда исчезнет необходимость носить маски

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на форуме "Здоровое общество", рассказала, что носить маски всегда будет не нужно, для защиты от COVID-19 уже есть вакцины.

"Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", – приводит слова Поповой РИА Новости.

По ее словам, с 2016 года люди носят маски каждый год с приходом гриппа.

Глава Роспотребнадзора добавила, что по итогам текущей ситуации, в будущем планируется сократить период, необходимый для диагностики, для модификации в системе здравоохранения и для того, чтобы найти защитное средство.

Она добавила, что с начала пандемии произошел мощный толчок для развития биологической науки во всем мире, который даст свои результаты.

Также Попова сообщила, что в России началось производство второй вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".

Вторая вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 14 октября. Ее разработали в центре "Вектор". Препарат безопасен для аллергиков и пожилых людей, а также лиц с хроническими заболеваниями.

Первую в России и в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в августе. Сейчас препарат, получивший название "Спутник V", находится на пострегистрационной стадии испытаний.

В России усилили меры по противодействию коронавируса. В частности, теперь запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа кафе с 23:00 до 06:00. Кроме того, всем гражданам предписано носить маски в местах массового скопления людей.

Пострегистрационные испытания "ЭпиВакКороны" начнутся после наработки промышленных объемов

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать