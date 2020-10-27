Попова рассказала, когда исчезнет необходимость носить маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на форуме "Здоровое общество", рассказала, что носить маски всегда будет не нужно, для защиты от COVID-19 уже есть вакцины.
"Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", – приводит слова Поповой РИА Новости.
По ее словам, с 2016 года люди носят маски каждый год с приходом гриппа.
Глава Роспотребнадзора добавила, что по итогам текущей ситуации, в будущем планируется сократить период, необходимый для диагностики, для модификации в системе здравоохранения и для того, чтобы найти защитное средство.
Она добавила, что с начала пандемии произошел мощный толчок для развития биологической науки во всем мире, который даст свои результаты.
Также Попова сообщила, что в России началось производство второй вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".
Вторая вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 14 октября. Ее разработали в центре "Вектор". Препарат безопасен для аллергиков и пожилых людей, а также лиц с хроническими заболеваниями.
Первую в России и в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в августе. Сейчас препарат, получивший название "Спутник V", находится на пострегистрационной стадии испытаний.
В России усилили меры по противодействию коронавируса. В частности, теперь запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа кафе с 23:00 до 06:00. Кроме того, всем гражданам предписано носить маски в местах массового скопления людей.
Пострегистрационные испытания "ЭпиВакКороны" начнутся после наработки промышленных объемов
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