Россияне из-за пандемии пересмотрели отношение к четырехдневной рабочей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Количество россиян, желающих работать четыре дня вместо пяти, значительно снизилось. Это связано с пандемией коронавируса и экономическим кризисом, выяснил портал Superjob.
Так, граждане боятся потерять в зарплате. Также они беспокоятся о том, что не смогут успевать выполнять весь объем работы.
Отмечается, что годом ранее инициативу бывшего главы правительства Дмитрия Медведева поддержали 49 процентов респондентов. В настоящее время – 40 процентов. При этом 37 процентов опрошенных вовсе против данной идеи (ранее был 31 процент).
Женщины чаще мужчин заявляли о желании ввести четырехдневную рабочую неделю. Мужчины, наоборот, предпочитают быть больше на работе (40 процентов против 34).
Специалисты выяснили, что люди с возрастом предпочитают рабочие дни выходным. 44 процентов опрошенных в возрасте до 24 лет выступили за сокращение рабочей недели, 37 процентов респондентов старше 35 лет – против.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю должна оставаться в процессе обсуждения.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин высказался, что сокращение рабочего времени скоро станет мировым трендом.
В России вернулись к обсуждению четырехдневной рабочей недели
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