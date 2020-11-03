В Госдуме допустили обсуждение перехода на сокращенную рабочую неделю после пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов назвал возможным переход к четырехдневной рабочей неделе в РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

При этом, по словам парламентария, необходимо выбрать правильное время для реализации подобного проекта.

"Для того чтобы говорить о сокращенной рабочей неделе, мне кажется, надо сначала пережить этот кризис пандемийный, он все равно не вечный, и уже после этого можно вернуться к этому вопросу", – заявил Вострецов.

Депутат объяснил, что в его представлении сокращение рабочего времени не должно снижать качество жизни и размер оплаты труда. По мнению Вострецова, технический прогресс и роботизация в перспективе должны позволить людям больше внимания уделять личностному развитию.

Свое предложение сократить рабочую неделю парламентарий объяснил потенциальным ростом производительности труда.

"Можно ведь "ковыряться в носу" семь дней в неделю и не будет эффекта, а можно за два-три дня сделать ту работу, которую делают неделю, если ты понимаешь, что у тебя потом есть время отдохнуть", – подчеркнул Вострецов.

Нынешняя рабочая неделя будет сокращенной из-за празднования Дня народного единства. Среда, 4 ноября, объявлена общенациональным выходным днем.

