В Госдуме допустили обсуждение перехода на сокращенную рабочую неделю после пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов назвал возможным переход к четырехдневной рабочей неделе в РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва".
При этом, по словам парламентария, необходимо выбрать правильное время для реализации подобного проекта.
"Для того чтобы говорить о сокращенной рабочей неделе, мне кажется, надо сначала пережить этот кризис пандемийный, он все равно не вечный, и уже после этого можно вернуться к этому вопросу", – заявил Вострецов.
Депутат объяснил, что в его представлении сокращение рабочего времени не должно снижать качество жизни и размер оплаты труда. По мнению Вострецова, технический прогресс и роботизация в перспективе должны позволить людям больше внимания уделять личностному развитию.
Свое предложение сократить рабочую неделю парламентарий объяснил потенциальным ростом производительности труда.
"Можно ведь "ковыряться в носу" семь дней в неделю и не будет эффекта, а можно за два-три дня сделать ту работу, которую делают неделю, если ты понимаешь, что у тебя потом есть время отдохнуть", – подчеркнул Вострецов.
Нынешняя рабочая неделя будет сокращенной из-за празднования Дня народного единства. Среда, 4 ноября, объявлена общенациональным выходным днем.
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
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