Более половины россиян хотели бы работать летом 4 дня в неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более половины россиян хотели бы сократить рабочую неделю летом до четырех дней. Это следует из данных исследования сервиса Работа.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Участниками исследования стали пять тысяч пользователей сервиса из разных регионов России.

58% респондентов уверены, что летом нужно ввести четырехдневную рабочую неделю. В то же время 42% опрошенных не считают, что необходимы какие-либо изменения.

Среди желающих сократить рабочую неделю 64% убеждены, что это позитивно отразится на производительности труда. 29% не думают, что это как-то скажется на эффективности работы. Еще 7% склоняются к варианту, что 4-дневная неделя негативно скажется на производительности труда.

В то же время 7 из 10 опрошенных россиян думают, что временное сокращение рабочей недели позитивно повлияет на работоспособность команды в будущем. Не согласны с ними лишь 5% респондентов, а четверть участников опроса предполагают, что подобные меры не отразятся на продуктивности сотрудников.

Четырехдневка положительно скажется и на атмосфере внутри команды – так думают 73% респондентов. И только 4% опрошенных заявили, что сезонное сокращение трудовой недели негативно повлияет на отношениях между коллегами. 23% респондентов считают, что более короткая рабочая неделя летом никак не отразится на обстановке в коллективе.

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал положительные стороны перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, в ряде случаев это позволит избежать безработицы.

