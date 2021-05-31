В Госдуме предложили ограничить время переработок при ненормированном графике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает предельное количество часов переработки при ненормированном рабочем дне и предусматривает необходимость точного учета переработанного времени для установления длительности дополнительного отпуска. Об этом сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Изменения предлагается внести в статьи 101 и 119 ТК РФ, которые предусматривают установление предельного количества часов переработки при ненормированном рабочем дне – не более 120 часов в год.

Кроме того, депутаты предложили исключить применение таких положений для руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, а также заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций, поскольку организация учета времени их работы в неурочные часы не представляется возможной.

Как отмечается в законопроекте, особенности применения ненормированного рабочего дня в отношении сотрудников могут устанавливаться учредительными документами юридического лица, локальными нормативными актами, трудовыми договорами или решениями работодателя.



Помимо этого, предполагается, что продолжительность ненормированного рабочего дня законодательно не будет ограничена.

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Он считает, что идея должна оставаться в процессе обсуждения.