В Совфеде допустили сокращение рабочих часов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Количество трудовых часов в рабочей неделе может быть сокращено, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
"В обозримом будущем, я думаю, что все-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена", – приводит URA.RU слова Рязанского.
Количество рабочих часов может быть сокращено для определенных категорий граждан.
"Дополнительное время для воспитание детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет. Я уже не говорю о том, что сам характер удаленной работы уже позволяет многие такие традиционные виды занятости поменять", – сказал Рязанский.
При этом он отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю пока не рассматривается.
Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Он считает, что идея должна оставаться в процессе обсуждения.
При этом секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов отмечал, что переход на четырехдневную рабочую неделю будет зависеть от экономической ситуации в стране.
Менее половины россиян поддерживают введение четырехдневной рабочей недели
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