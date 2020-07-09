Эксперт оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян заявил Москве 24, что не стоит ожидать перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшем будущем. По его мнению, ни работодатели, ни сами работники не готовы к переменам в своем графике.

"С точки зрения реальности я не думаю, что мы быстро перейдем на четырехдневку. Не зря люди придумали пятидневную рабочую неделю. Тут держится четкий баланс труда и отдыха. А для работодателя, особенно для коммерческого бизнеса, это будут колоссальные финансовые потери. Они не пойдут на это", – считает Мурадян.

Он объяснил, что в сфере коммерческого бизнеса это особенно сложно реализовать, потому что один сегмент бизнеса зависит от другого. Эксперт привел в пример логистику. Специалисты в этой сфере просто не смогут работать 4 дня в неделю, если у компаний, которым они поставляют продукцию, пятидневная рабочая неделя и наоборот. Система поставок просто не будет функционировать без сбоев.

"Крупные предприятия будут нести многомиллионные убытки, если будут работать не 5 дней, а 4. Остановка производства и его сокращение стоят очень дорого. А если это переход на четырехдневную неделю, то надо создавать дополнительные смены, а это ощутимые финансовые затраты. Это совершенно другая бизнес-модель", – рассказал Мурадян.

Эксперт подчеркнул, что в государственных организациях тоже не готовы перейти на гибкий график работы. По его словам, это потребует пересмотра всей системы функционирования госструктур. Он отметил, что в данном вопросе проблема заключается в самих работниках.





Гарри Мурадян эксперт по трудоустройству Непонятно, что будут делать с выработкой и как будут выполнять план. То есть либо люди будут больше и интенсивней работать, либо просто будут получать меньше зарплату.

Сокращение рабочей недели, по словам Мурадяна, совершенно не затронет сферу фриланса. Он заявил, что люди таких профессий, как SMM-менеджер, визуальный дизайнер Instagram, таргетолог, специалист по запуску YouTube-каналов, фотограф, вообще не имеют четкого графика. Они работают по договору и сами устанавливают себе норму занятости.

"Для компаний, которые могут себе позволить такие перемены и хотят экспериментировать, можно сократить рабочую неделю путем локальных нормативных актов. Но на законодательном уровне я не думаю, что в этом сейчас есть острая необходимость", – резюмировал Мурадян.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переход к гибкому графику рабочей недели может произойти довольно скоро, поэтому нужно правильно скорректировать трудовое законодательство.

Он считает, что введение четырехдневной рабочей недели непосредственно связано с дистанционной занятостью.

"Если человек находится в удаленной системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче. Переход к гибкому графику рабочей недели, четырехдневной или какой-то иной, очевидно не за горами. Но нужно к этому подготовиться и создать правильное трудовое законодательство", – приводит ТАСС слова Медведева.

Политик считает необходимым отрегулировать трудовое законодательство, касающееся удаленной работы, поскольку, по словам Медведева, работодатель может на свое усмотрение устанавливать ненормированный рабочий день, а человеку необходим отдых.