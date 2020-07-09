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19:02

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Эксперт оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Четырехдневка не за горами? Эксперт – о сокращенной рабочей неделе
общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян заявил Москве 24, что не стоит ожидать перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшем будущем. По его мнению, ни работодатели, ни сами работники не готовы к переменам в своем графике.

"С точки зрения реальности я не думаю, что мы быстро перейдем на четырехдневку. Не зря люди придумали пятидневную рабочую неделю. Тут держится четкий баланс труда и отдыха. А для работодателя, особенно для коммерческого бизнеса, это будут колоссальные финансовые потери. Они не пойдут на это", – считает Мурадян.

Он объяснил, что в сфере коммерческого бизнеса это особенно сложно реализовать, потому что один сегмент бизнеса зависит от другого. Эксперт привел в пример логистику. Специалисты в этой сфере просто не смогут работать 4 дня в неделю, если у компаний, которым они поставляют продукцию, пятидневная рабочая неделя и наоборот. Система поставок просто не будет функционировать без сбоев.

"Крупные предприятия будут нести многомиллионные убытки, если будут работать не 5 дней, а 4. Остановка производства и его сокращение стоят очень дорого. А если это переход на четырехдневную неделю, то надо создавать дополнительные смены, а это ощутимые финансовые затраты. Это совершенно другая бизнес-модель", – рассказал Мурадян.

Эксперт подчеркнул, что в государственных организациях тоже не готовы перейти на гибкий график работы. По его словам, это потребует пересмотра всей системы функционирования госструктур. Он отметил, что в данном вопросе проблема заключается в самих работниках.

Непонятно, что будут делать с выработкой и как будут выполнять план. То есть либо люди будут больше и интенсивней работать, либо просто будут получать меньше зарплату.
Гарри Мурадян
эксперт по трудоустройству

Сокращение рабочей недели, по словам Мурадяна, совершенно не затронет сферу фриланса. Он заявил, что люди таких профессий, как SMM-менеджер, визуальный дизайнер Instagram, таргетолог, специалист по запуску YouTube-каналов, фотограф, вообще не имеют четкого графика. Они работают по договору и сами устанавливают себе норму занятости.

"Для компаний, которые могут себе позволить такие перемены и хотят экспериментировать, можно сократить рабочую неделю путем локальных нормативных актов. Но на законодательном уровне я не думаю, что в этом сейчас есть острая необходимость", – резюмировал Мурадян.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переход к гибкому графику рабочей недели может произойти довольно скоро, поэтому нужно правильно скорректировать трудовое законодательство.

Он считает, что введение четырехдневной рабочей недели непосредственно связано с дистанционной занятостью.

"Если человек находится в удаленной системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче. Переход к гибкому графику рабочей недели, четырехдневной или какой-то иной, очевидно не за горами. Но нужно к этому подготовиться и создать правильное трудовое законодательство", – приводит ТАСС слова Медведева.

Политик считает необходимым отрегулировать трудовое законодательство, касающееся удаленной работы, поскольку, по словам Медведева, работодатель может на свое усмотрение устанавливать ненормированный рабочий день, а человеку необходим отдых.

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