Эксперт оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян заявил Москве 24, что не стоит ожидать перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшем будущем. По его мнению, ни работодатели, ни сами работники не готовы к переменам в своем графике.
"С точки зрения реальности я не думаю, что мы быстро перейдем на четырехдневку. Не зря люди придумали пятидневную рабочую неделю. Тут держится четкий баланс труда и отдыха. А для работодателя, особенно для коммерческого бизнеса, это будут колоссальные финансовые потери. Они не пойдут на это", – считает Мурадян.
Он объяснил, что в сфере коммерческого бизнеса это особенно сложно реализовать, потому что один сегмент бизнеса зависит от другого. Эксперт привел в пример логистику. Специалисты в этой сфере просто не смогут работать 4 дня в неделю, если у компаний, которым они поставляют продукцию, пятидневная рабочая неделя и наоборот. Система поставок просто не будет функционировать без сбоев.
"Крупные предприятия будут нести многомиллионные убытки, если будут работать не 5 дней, а 4. Остановка производства и его сокращение стоят очень дорого. А если это переход на четырехдневную неделю, то надо создавать дополнительные смены, а это ощутимые финансовые затраты. Это совершенно другая бизнес-модель", – рассказал Мурадян.
Эксперт подчеркнул, что в государственных организациях тоже не готовы перейти на гибкий график работы. По его словам, это потребует пересмотра всей системы функционирования госструктур. Он отметил, что в данном вопросе проблема заключается в самих работниках.
Сокращение рабочей недели, по словам Мурадяна, совершенно не затронет сферу фриланса. Он заявил, что люди таких профессий, как SMM-менеджер, визуальный дизайнер Instagram, таргетолог, специалист по запуску YouTube-каналов, фотограф, вообще не имеют четкого графика. Они работают по договору и сами устанавливают себе норму занятости.
"Для компаний, которые могут себе позволить такие перемены и хотят экспериментировать, можно сократить рабочую неделю путем локальных нормативных актов. Но на законодательном уровне я не думаю, что в этом сейчас есть острая необходимость", – резюмировал Мурадян.
Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переход к гибкому графику рабочей недели может произойти довольно скоро, поэтому нужно правильно скорректировать трудовое законодательство.
Он считает, что введение четырехдневной рабочей недели непосредственно связано с дистанционной занятостью.
"Если человек находится в удаленной системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче. Переход к гибкому графику рабочей недели, четырехдневной или какой-то иной, очевидно не за горами. Но нужно к этому подготовиться и создать правильное трудовое законодательство", – приводит ТАСС слова Медведева.
Политик считает необходимым отрегулировать трудовое законодательство, касающееся удаленной работы, поскольку, по словам Медведева, работодатель может на свое усмотрение устанавливать ненормированный рабочий день, а человеку необходим отдых.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».