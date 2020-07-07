Эксперт рассказал, как изменился рынок труда после самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
После самоизоляции остались на "удаленке" работники сферы IT и бухгалтеры, сообщает ИА "НСН" со ссылкой на профессора кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова.
Она отметила, что такая тенденция назревала довольно давно. В связи с этим удаленная работа была введена в тех сферах, в которых такой переход считался целесообразным.
"Другой вопрос – насколько эта антисоциализация и удаленность от человеческого общения сыграет в плюс. Что будет с микроклиматом предприятия и с трудовыми отношениями в нем. Перевод на удаленную форму работы IT и бухгалтерии оправдан", – отметила Самраилова.
Она также рассказала о проблемах, которые появляются при переходе работников на дистанционное исполнение обязанности. В частности, на "удаленке" возникает вопрос увеличения интенсивности труда. Самраилова подчеркнула, что она увеличивается при дистанционном исполнении обязанностей. В то же время сами работники считают, что на "удаленке" они получают дополнительную нагрузку.
"Те люди, которые переходят на удаленную форму работы, говорят, что работать приходится намного больше. Возможно руководители считают, что можно давать больший объем работы при таком формате, не обращая внимания на элементы нормирования труда в работе людей", – сообщила эксперт.
Ранее депутаты Госдумы и члены Совета Федерации подготовили поправки к Трудовому кодексу. В них, в частности, будет прописан запрет на отслеживание места, из которого удаленно работают сотрудники. Помимо этого, планируется прописать в законодательстве комбинированную занятость, которая подразумевает как очную, так и дистанционную форму работы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: