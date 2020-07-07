Эксперт рассказал, как изменился рынок труда после самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После самоизоляции остались на "удаленке" работники сферы IT и бухгалтеры, сообщает ИА "НСН" со ссылкой на профессора кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова.

Она отметила, что такая тенденция назревала довольно давно. В связи с этим удаленная работа была введена в тех сферах, в которых такой переход считался целесообразным.

"Другой вопрос – насколько эта антисоциализация и удаленность от человеческого общения сыграет в плюс. Что будет с микроклиматом предприятия и с трудовыми отношениями в нем. Перевод на удаленную форму работы IT и бухгалтерии оправдан", – отметила Самраилова.

Она также рассказала о проблемах, которые появляются при переходе работников на дистанционное исполнение обязанности. В частности, на "удаленке" возникает вопрос увеличения интенсивности труда. Самраилова подчеркнула, что она увеличивается при дистанционном исполнении обязанностей. В то же время сами работники считают, что на "удаленке" они получают дополнительную нагрузку.

"Те люди, которые переходят на удаленную форму работы, говорят, что работать приходится намного больше. Возможно руководители считают, что можно давать больший объем работы при таком формате, не обращая внимания на элементы нормирования труда в работе людей", – сообщила эксперт.

Ранее депутаты Госдумы и члены Совета Федерации подготовили поправки к Трудовому кодексу. В них, в частности, будет прописан запрет на отслеживание места, из которого удаленно работают сотрудники. Помимо этого, планируется прописать в законодательстве комбинированную занятость, которая подразумевает как очную, так и дистанционную форму работы.