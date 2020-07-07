Работодателям могут запретить отслеживать место работы удаленных сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российским работодателям могут запретить отслеживать, где конкретно трудятся удаленные сотрудники. Соответствующее предложение прописано в поправках к Трудовому кодексу, которые подготовили депутаты Госдумы и члены Совфеда, сообщает "Российская газета".

В материале говорится, что на сегодняшний день вопросы удаленной работы слабо урегулированы в законодательстве. Особенно это проявилось во время пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Согласно данным Росстата, в 2019 году из 67 миллионов занятых только 30 тысяч россиян работали удаленно. В результате ни законодательство, ни работодатели не были готовы к массовому переходу на "удаленку", говорится в статье.

Как отмечается, разработчики поправок предлагают прописать в ТК кроме дистанционной работы комбинированную занятость. Последняя предполагает, что сотрудник совмещает как офисную, так и удаленную форму работы.

Также из Трудового кодекса убрали требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе. В пояснительной записке к поправкам говорится, что местом работы может быть любое, если соблюдается главное условие – наличие интернета. При этом у работника на "удаленке" остается право отключить Сеть, не работать в круглосуточном режиме. В том случае, если сотрудник соглашается оставаться на связи круглосуточно, то ему должны оплачивать сверхурочные.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о регулировании удаленной работы. Данная инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, которая посвящена особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников.

В Минтруде России подчеркнули, что данный законопроект закрепит новые права и обязанности работника и работодателя. Помимо того, благодаря данному законопроекту определят понятия дистанционной, временной дистанционной и комбинированной работы. Как уточнили в министерстве, будут конкретизированы рабочее время и время отдыха у людей, трудящихся в дистанционном режиме.