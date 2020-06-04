Более половины выпускников российских вузов хотят работать удаленно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Опрос АНО "Россия – страна возможностей" показал, что 60% выпускников российских вузов хотят найти работу, где можно выполнять обязанности в удаленном формате. Об этом сообщает газета "Известия".

Как считают эксперты, предпосылки для популяризации "удаленки" есть, но вряд ли подобный формат станет более распространенным. В частности, сейчас на работу из дома переходят компании вынужденно, из-за пандемии коронавируса.

"Важно понимать, что для "удаленки" необходимы навыки коллективной работы, а также профессиональный опыт, которых у выпускников вузов нет. И поэтому начать карьеру с дистанционной работы в любом случае не получится", – пояснил член генерального совета "Деловой России" Алим Бишенов.

Ко всему прочему, эксперт добавил, что с завершением пандемии и восстановлением экономики формат может потерять популярность.

Исследование показало, что на вопрос о том, в каком формате выпускники хотели бы работать, 55% ответили: "Удаленно". При этом у них была бы возможность при желании или по необходимости посещать офис. Окончательно перейти на дистанционную занятость намерены 5% респондентов.

Так, опрос АНО "Россия" – страна возможностей" и ГК "Эфко" был организован с 15 по 30 мая этого года среди 2740 бакалавров и магистров вузов России.

Ранее Мосгордума внесла в Думу проект о закреплении условий удаленной работы. Предлагается закрепить норму, указывающую на то, что в трудовом договоре в качестве одного из дополнительных условий может предусматриваться возможность временного или частичного сотрудниками выполнения работы дистанционно.

Кроме того, крупные российские компании задумались о переходе на "удаленку" после пандемии COVID-19. Подобный формат труда рассматривают также ЧТПЗ, "Северсталь" и "ФосАгро".