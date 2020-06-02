Мосгордума внесла в Думу проект о закреплении условий удаленной работы

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Мосгордума внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому в трудовых договорах может быть предусмотрена возможность полного или частичного перехода на дистанционную работу. Документ опубликован в думской электронной базе.

Он предлагает закрепить норму, указывающую на то, что в трудовом договоре в качестве одного из дополнительных условий может предусматриваться возможность временного или частичного сотрудниками работы дистанционно. Поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отмечал, что удаленная работа останется и после пандемии коронавируса. По его словам, это следствие не только пандемии, но и технологического процесса в целом.

Депутаты Госдумы от ЕР также подготовили законопроект с поправками в Трудовой кодекс РФ, которые защитят права сотрудника на дистанционной работе. Первый зампредседателя фракции в нижней палате парламента Андрей Исаев рассказал, что в случае острой необходимости – какой-либо чрезвычайной ситуации – сотрудника могут обязать работать сверхурочно, но только с его согласия. Тогда это время должно оплачиваться дополнительно.

Министр экономического развития Максим Решетников тоже говорил о необходимости легализации дистанционного режима работы. Он отметил, что "удаленка" может оказать существенное влияние на многие процессы, например в сфере развития агломераций.