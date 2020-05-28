Эксперт рассказал, какие профессии будут востребованы после пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян рассказал Москве 24, какие профессии будут востребованы при переходе компаний на удаленную работу после снятия ограничений, связанных с пандемией. Он заявил, что все крупные компании уже сейчас перевели своих сотрудников на постоянную дистанционную занятость.

Мурадян отметил резкий всплеск вакансий, которые предполагают удаленную работу. По его мнению, спрос на них сохранится и после снятия ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. "Никто сейчас не предлагает работу офлайн, все предлагают удаленную работу. Спрос на нее повысился потому, что люди попробовали, люди привыкли и им понравилось", – считает специалист.

Эксперт озвучил самые востребованные профессии в данной сфере. В первую очередь Мурадян отметил сферу IT. "Если мы говорим о перспективе роста, о карьере, сфера IT стала невероятно востребована, SMM, копирайтеры, дизайнеры, менеджеры блогеров, маркетологи", – рассказал Мурадян.

Также, по его мнению, вырос спрос на создание медиаконтента. Эксперт заявил, что в современных реалиях социальные сети стали крайне популярны и тенденция сохранится. Специалисты в данной сфере будут как никогда актуальны.

"Просмотры Instagram, Facebook кратно выросли. Соответственно, требования людей повысились. Люди стали более искушенными, люди хотят лучше картинку, лучше звук, лучше контент. Спрос на них повысился", – считает специалист.



Гарри Мурадян эксперт по трудоустройству Любая история с онлайн-школой стала востребована. Люди, которые умеют снимать видео, люди, которые умеют настраивать чат-боты. Все, что связано с созданием онлайн-школы, а там большой пласт специалистов.

Мурадян также выделил сферу онлайн-консультаций, call-центров и служб поддержки. По его мнению, количество запросов граждан на получение услуг не сократилось, а люди уже привыкли решать свои вопросы дистанционно. Соответственно, возникает необходимость в персонале.

Эксперт отметил, что комбинированная работа – несколько дней в офисе, остальное дистанционно – является одной из самых эффективных, которые могут быть на рынке. Именно на нее стоит обратить внимание компаниям после снятия ограничений. Он объяснил это тем, что для людей офис – это часть социализации. "Как школа, университет, песочница, где дети впервые контактируют с друг другом. Работа – это такая же песочница. Жить без песочницы возможно, но очень сложно", – считает Мурадян.

Он придерживается мнения, что вопрос эффективности сотрудника на удаленной работе – это вопрос самодисциплины, а дистанционная работа может принести большую пользу самому человеку, если грамотно к ней подойти.



Гарри Мурадян эксперт по трудоустройству Вы не тратите деньги на транспорт, вы не тратите деньги на еду в кафе, не тратите на кофе. У вас появляется до двух часов времени, которые вы в обычной жизни тратили на дорогу и еду. Вы можете потратить это время на прохождение курсов, посвятить себя любимому хобби, например гитаре.

Ранее стало известно, что крупные российские компании намерены оставить часть сотрудников на дистанционной работе после того, как в стране стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

В качестве перспективного варианта там обсуждают комбинированный подход к дистанционному формату занятости, согласно которому будет сочетаться как онлайн-режим работы, так и очный.