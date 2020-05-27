В Минэкономразвития предложили легализовать удаленный режим работы в РФ

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Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о необходимости легализации удаленного режима работы. По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией ускорила принятие этого решения.
"Нам предстоит ликвидировать еще много старых норм. Это и полный отказ от требований ведения документов в бумажном виде. Очевидно, что необходимо внести изменения в трудовое законодательство, связанные с легализацией дистанционного режима работы", – цитирует РИА Новости Решетникова.
Он отметил, что "удаленка" может оказать существенное влияние на многие процессы, например в сфере развития агломераций.
"Ведь очень многие почувствовали вкус удаленной работы, и далеко не все теперь готовы тратить время на то, чтобы добираться до места работы и обратно", – добавил министр.
Ранее в Госдуме подготовили законопроект о праве работников "на удаленке" устанавливать график. Согласно поправкам, компания и сотрудник определят график взаимодействий – когда работодатель может звонить или писать.
Если это будет сделано в неустановленное время, сотрудник будет вправе проигнорировать звонок или сообщение.
Также в министерства труда заявили, что поддерживают урегулирование спорных вопросов по удаленной работе. В настоящее время обсуждение конкретных норм по данному вопросу продолжается.
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