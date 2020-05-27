В ГД подготовили законопроект о праве работников на "удаленке" устанавливать график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект с поправками в Трудовой кодекс РФ, которые защитят права сотрудника на дистанционной работе. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно поправкам, компания и сотрудник определят график взаимодействий – когда работодатель может звонить или писать. Если это будет сделано в неустановленное время, сотрудник будет вправе проигнорировать звонок или сообщение.

"В случае острой необходимости – например, какой-либо чрезвычайной ситуации - сотрудника могут обязать работать сверхурочно, но только с его согласия, и тогда это время также должно оплачиваться дополнительно", – приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя фракции в нижней палате парламента Андрея Исаева.

Он также отметил, что внесение поправок в ТК РФ запланировано на июнь.

Ранее стало известно, что компании намерены обязать к возмещению расходов сотрудников, трудящихся в дистанционном формате. Соответствующая инициатива включена в проект поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе.

В частности, предлагается компенсировать затраты на электроэнергию, интернет, телефонную связь и компьютерные программы.

Такое положение было разработано Федерацией независимых профсоюзов России. Предполагается, что инициатива будет рассмотрена в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В министерстве труда РФ также поддерживают инициативу по урегулированию спорных вопросов при организации работы в удаленном режиме. В настоящее время обсуждение конкретных норм по данному вопросу продолжается.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, ведомство уже готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы, согласно которым гарантируется формирование официальных трудовых отношений.