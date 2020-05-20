17% компаний хотят сохранить удаленный режим труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Каждая шестая компания после снятия ограничений планирует оставить на удаленной работе часть своего коллектива, сообщает газета "Известия", основываясь на результатах исследования "Работы.ру".
В опросе приняли участие тысяча представителей российских компаний, в частности руководителей, HR-директоров, рекрутеров и специалистов по работе с персоналом.
На вопрос: "Собираетесь ли вы дополнительно защищать сотрудников после снятия ограничительных мер?" – 31% опрошенных ответили отрицательно. 17% заявили о планах оставить часть коллектива работать удаленно.
В 42% компаний собираются чаще убирать и дезинфицировать рабочие помещения. Менее чем в трети фирм (30%) будут измерять сотрудникам температуру, обязуют их носить маски и перчатки. Почти столько же компаний (31%) собираются обеспечить штат санитайзерами.
В 8% компаний собираются переоборудовать рабочее пространство, установить специальные перегородки и нанести разметку.
Эксперты считают, что дистанционная работа – самый дешевый способ защитить сотрудников. Им могут воспользоваться многие фирмы, поскольку вкладывать ресурсы в оборудование офисов дополнительными перегородками или обеспечивать сотрудников масками готовы немногие бизнесмены.
Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции многие граждане стали работать из дома.
"Единая Россия" предложила внести поправки в Трудовой кодекс, которые будут регулировать нормированность часов на удаленной работе. Предлагалось законодательно закрепить, что продолжительность рабочего дня на "удаленке" не будет превышать восьми часов.
В Совфеде подобную инициативу о нормировании удаленного рабочего дня поддержали. Там отметили важность регулирования законодательства таким образом, чтобы это было актуально для нынешней жизни или если будут возникать ситуации подобного плана.
Рабочий день для сотрудников на "удаленке" предлагают нормировать
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