17% компаний хотят сохранить удаленный режим труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Каждая шестая компания после снятия ограничений планирует оставить на удаленной работе часть своего коллектива, сообщает газета "Известия", основываясь на результатах исследования "Работы.ру".

В опросе приняли участие тысяча представителей российских компаний, в частности руководителей, HR-директоров, рекрутеров и специалистов по работе с персоналом.

На вопрос: "Собираетесь ли вы дополнительно защищать сотрудников после снятия ограничительных мер?" – 31% опрошенных ответили отрицательно. 17% заявили о планах оставить часть коллектива работать удаленно.

В 42% компаний собираются чаще убирать и дезинфицировать рабочие помещения. Менее чем в трети фирм (30%) будут измерять сотрудникам температуру, обязуют их носить маски и перчатки. Почти столько же компаний (31%) собираются обеспечить штат санитайзерами.

В 8% компаний собираются переоборудовать рабочее пространство, установить специальные перегородки и нанести разметку.

Эксперты считают, что дистанционная работа – самый дешевый способ защитить сотрудников. Им могут воспользоваться многие фирмы, поскольку вкладывать ресурсы в оборудование офисов дополнительными перегородками или обеспечивать сотрудников масками готовы немногие бизнесмены.

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции многие граждане стали работать из дома.

"Единая Россия" предложила внести поправки в Трудовой кодекс, которые будут регулировать нормированность часов на удаленной работе. Предлагалось законодательно закрепить, что продолжительность рабочего дня на "удаленке" не будет превышать восьми часов.

В Совфеде подобную инициативу о нормировании удаленного рабочего дня поддержали. Там отметили важность регулирования законодательства таким образом, чтобы это было актуально для нынешней жизни или если будут возникать ситуации подобного плана.