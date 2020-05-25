Компании хотят обязать возмещать расходы работников на "удаленке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Компании намерены обязать к возмещению расходов сотрудников, трудящихся в дистанционном формате. Соответствующая инициатива включена в проект поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе, сообщает газета "Известия".

В частности, предлагается компенсировать затраты на электроэнергию, интернет, телефонную связь и компьютерные программы.

Такое положение было разработано Федерацией независимых профсоюзов России. Предполагается, что инициатива будет рассмотрена в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Согласно документу, сроки возмещения расходов, возникших в результате деятельности на "удаленке", планируется обозначать в дополнительном соглашении между работодателем и сотрудником.

Ранее эксперты рассказали, кому нельзя оставаться на "удаленке" по окончании самоизоляции. В частности, в этот список попали менеджеры по продажам b2b, поскольку они обязаны по функциональной нагрузке встречаться с клиентами.