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Общество

11:43

В Минтруде поддержали урегулирование спорных вопросов по удаленной работе

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В министерстве труда РФ поддерживают инициативу по урегулированию спорных вопросов при организации работы в удаленном режиме. В настоящее время обсуждение конкретных норм по данному вопросу продолжается, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Важно отметить, что организация удаленной работы обусловлена технологической и организационной спецификой выполнения конкретных трудовых функций", – подчеркнули в Минтруде.

Кроме того, там отметили, что вопросы организации "удаленки" зависят от категорий работников и видов деятельности компаний, а потому такие вопросы не могут решаться по шаблону.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, ведомство уже готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы, согласно которым гарантируется формирование официальных трудовых отношений.

Ранее сообщалось о том, что компании хотят обязать возмещать расходы работников на "удаленке". В частности, предлагалось компенсировать затраты на электроэнергию, интернет, телефонную связь и компьютерные программы.

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