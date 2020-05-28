Крупные российские компании задумались о переходе на "удаленку" после пандемии COVID-19

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Крупные российские компании намерены оставить часть сотрудников на дистанционной работе после того, как в стране стабилизируется эпидемиологическая ситуация, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службы предприятий.

В частности, о переходе на "удаленку" задумались в "Газпром нефти". В качестве перспективного варианта там обсуждают комбинированный подход к дистанционному формату занятости, согласно которому будут сочетаться как очный, так и онлайн режимы работы.

Также переход на полную или частичную удаленную работу планируют осуществить в "Ростелекоме".

Помимо этого, подобный формат труда рассматривают также ЧТПЗ, "Северсталь" и "ФосАгро". В Х5 Retail Group заявили о намерении перевести на "дистант" как минимум 30% сотрудников.

Отмечается, что опыт работы на "удаленке" имеет компания "Билайн". Соответствующий проект был внедрен там в 2016 году. Это позволило по состоянию на прошлый год сократить затраты на аренду офисов на четверть.

Ранее в Минэкономразвития предложили легализовать удаленный режим работы в РФ. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что "удаленка" может оказать существенное влияние на многие процессы, например в сфере развития агломераций.

Также в министерства труда отметили, что поддерживают урегулирование спорных вопросов по удаленной работе. В настоящее время обсуждение конкретных норм по данному вопросу продолжается.