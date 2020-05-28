Крупные российские компании задумались о переходе на "удаленку" после пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Крупные российские компании намерены оставить часть сотрудников на дистанционной работе после того, как в стране стабилизируется эпидемиологическая ситуация, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службы предприятий.
В частности, о переходе на "удаленку" задумались в "Газпром нефти". В качестве перспективного варианта там обсуждают комбинированный подход к дистанционному формату занятости, согласно которому будут сочетаться как очный, так и онлайн режимы работы.
Также переход на полную или частичную удаленную работу планируют осуществить в "Ростелекоме".
Помимо этого, подобный формат труда рассматривают также ЧТПЗ, "Северсталь" и "ФосАгро". В Х5 Retail Group заявили о намерении перевести на "дистант" как минимум 30% сотрудников.
Отмечается, что опыт работы на "удаленке" имеет компания "Билайн". Соответствующий проект был внедрен там в 2016 году. Это позволило по состоянию на прошлый год сократить затраты на аренду офисов на четверть.
Ранее в Минэкономразвития предложили легализовать удаленный режим работы в РФ. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что "удаленка" может оказать существенное влияние на многие процессы, например в сфере развития агломераций.
Также в министерства труда отметили, что поддерживают урегулирование спорных вопросов по удаленной работе. В настоящее время обсуждение конкретных норм по данному вопросу продолжается.
В Минэкономразвития предложили легализовать удаленный режим работы в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: