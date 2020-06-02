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Москва 24

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Общество

16:15

В Госдуму в июне внесут законопроект о дистанционной работе

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Фракция "Единая Россия" в Госдуме планирует в июне внести законопроект о дистанционной работе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой первого замруководителя фракции Андрея Исаева.

Он отметил, что одновременно с этим начнется обсуждение документа во всех регионах. Исаев сообщил, что это необходимо для получения предложений и замечаний по законопроекту, которые будут учтены в ходе подготовки ко второму чтению.

"Мы понимаем, что процесс принятия поправок в Трудовой кодекс – сложный процесс. Мы готовы к такой серьезной дискуссии", – отметил Исаев.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев подчеркнул, что дистанционная работа останется и после пандемии коронавируса. В связи с этим, по его словам, законопроект должен быть доработан как можно быстрее. Медведев отметил, что удаленная работа является следствием не только пандемии, но и технологического процесса в целом.

"Действовать надо быстро и выходить на первое чтение, создав окончательную версию законопроекта", – подчеркнул Медведев.

Ранее СМИ сообщили, что ряд крупных российских компаний рассматривают варианты о сохранении формата дистанционного исполнения обязанностей и по завершении пандемии коронавируса. В частности, об этом заявили в "Газпром нефти", "Ростелекоме" и других предприятиях.

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