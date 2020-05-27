Около 5,6 млн россиян работают удаленно – Котяков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России на данный момент удаленно работают около 5,6 миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости.

"На текущий момент более 10% работающих граждан, или примерно 5,6 миллиона наших граждан, продолжают трудиться удаленно. Более того, ряд организаций и сотрудников на сегодняшний день хотели бы продолжить работать в таком формате и после снятия ограничительных мер", – заявил глава Минтруда.

Учитывая это желание, в ведомстве предлагают дополнить Трудовой кодекс такими понятиями, как "удаленная" и "комбинированная" занятость. О необходимости адаптировать законодательство также заявили в Минэкономразвития.

Ранее в среду, 27 мая, президент России Владимир Путин заявил, что сохранение рабочих место является безусловным приоритетом для властей РФ. Глава государства отметил, что сейчас официально безработными признаны 1,9 миллиона человек.

