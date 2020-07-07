В Госдуме поддержали запрет на отслеживание места работы удаленных сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил Москве 24 о своей поддержке запрета на отслеживание места работы удаленных сотрудников. Он считает, что при дистанционной занятости не имеет значения, где именно находится человек, если он выполняет свои обязанности.

"Это правильная мера. Если человек работает на удаленном доступе, какая разница, где он находится. Он работает через интернет в интерактивном режиме. Поэтому, где он физически, не имеет никакого значения", – заявил депутат.

Ранее стало известно, что российским работодателям могут запретить отслеживать, где конкретно трудятся удаленные сотрудники. Соответствующее предложение прописано в поправках к Трудовому кодексу, которые подготовили депутаты Госдумы и члены Совфеда.

В материале говорится, что на сегодняшний день вопросы удаленной работы слабо урегулированы в законодательстве. Особенно это проявилось во время пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Согласно данным Росстата, в 2019 году из 67 миллионов занятых только 30 тысяч россиян работали удаленно. В результате ни законодательство, ни работодатели не были готовы к массовому переходу на "удаленку", говорится в статье.

Как отмечается, разработчики поправок предлагают прописать в ТК, кроме дистанционной работы, комбинированную занятость. Последняя предполагает, что сотрудник совмещает и офисную, и удаленную формы работы.