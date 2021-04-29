Медведев назвал плюсы четырехдневной рабочей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал положительные стороны перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас сейчас идет автоматизация, роботизация, все равно будут высвобождаться те или иные позиции. Сокращенная рабочая неделя позволит избежать в ряде случаев безработицы, это на самом деле очень важно", – сказал Медведев, отметив, что идея кажется ему очень перспективной.

Он также отметил, что одним из плюсов четырехдневки является и то, что у работников появится дополнительное время на отдых и восстановление. Включая время на собственное развитие, образование и воспитание детей.

"Переход к такого рода укороченной неделе может быть ступенчатым, мы же об этом изначально говорили. В некоторых компаниях сокращается продолжительность рабочего дня в пятницу. Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний – сокращать на час, на два, на три", – предложил Медведев.

Он также подчеркнул, что некоторые компании уже перешли на сокращенную рабочую неделю. Однако он перечислил и несколько условий, которые необходимо соблюдать при таких изменениях графика.

"Первое: вне всякого сомнения, не должна уменьшиться зарплата – пять дней, четыре дня, три дня – неважно, зарплата по трудовому договору должна остаться прежней", – пояснил председатель.

Кроме того, при переходе к четырехдневной рабочей неделе не должна падать производительность труда и не должны меняться экономические показатели деятельности компании.

Ранее Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Он считает, что идея должна оставаться в процессе обсуждения.

