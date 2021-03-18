В России предложили провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России можно провести годовой эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на компаниях-добровольцах, заявил общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере трудового законодательства Дмитрий Порочкин.
"Считаю, что для начала необходимо запустить подобный эксперимент для желающих принять участие компаний, и как минимум на год, чтобы проанализировать ситуацию в разных периодах и циклах работы. И только тогда можно будет сделать какие-либо выводы и понять, на какие организации можно распространять такой режим, а на какие нельзя", – сказал Порочкин РИА Новости.
Омбудсмен выразил мнение, что для начала нужно проанализировать каждую сферу экономики при работе в таком режиме. Также он отметил, что в настоящее время непонятно, каким образом удастся сохранить заработную плату на уровне пятидневной рабочей недели.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Он заявил, что идея должна оставаться в процессе обсуждения.
Количество россиян, желающих работать четыре дня вместо пяти, значительно снизилось. Это связано с пандемией коронавируса и экономическим кризисом. Так, граждане боятся потерять в зарплате. Также они беспокоятся о том, что не смогут успевать выполнять весь объем работы.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин высказался, что сокращение рабочего времени скоро станет мировым трендом.
В России вернулись к обсуждению четырехдневной рабочей недели
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