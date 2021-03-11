В Госдуме прокомментировали идею сделать четырехдневную рабочую неделю для женщин

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Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил в диалоге с Москвой 24, что создание четырехдневной рабочей недели для женщин может привести к ущемлению прав работников, вследствие чего они будут терять в заработке. Кроме того, невозможно соблюсти такие условия во всех сферах деятельности и для всех категорий сотрудников, считает Нилов.
Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева поддержала идею сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин. Об этом она рассказала в рамках круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".
Потяева аргументировала свою позицию тем, что женщинам приходится совмещать работу и другие существующие заботы, а это большая нагрузка.
Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов выразил мнение, что на данный момент невозможно соблюсти такие условия во всех сферах деятельности и для всех сотрудников. Нилов привел в пример сферу здравоохранения с непрерывным форматом работы, сферу безопасности и спасательные службы. Кроме того, есть те, кто работает неполный рабочий день или в сдельном формате, отметил политик.
Нилов объяснил, что если сотрудник работает меньше, то производительность труда снижается и сокращаются зарплаты. "А если зарплаты не сокращаются, тогда работодатель должен платить те же деньги при меньшей производительности труда. Это приведет к подорожанию товаров или услуг, а это инфляция в стране. Поэтому здесь надо очень осторожно оценивать последствия", – подчеркнул он.
По мнению Нилова, сейчас не нужно законодательно регулировать сокращенную рабочую неделю для женщин, как и для любой другой категории граждан.
При этом депутат подчеркнул: в будущем страна все равно придет к тому, что люди будут меньше работать и больше отдыхать. Этому поспособствует развитие новых технологий, робототехники и искусственного интеллекта.
Нилов также отметил, что пандемия уже дала возможность некоторым сотрудникам на удаленке организовать себе четырехдневную рабочую неделю. Это произошло благодаря тому, что некоторые работники научились правильно распределять нагрузку и даже увеличивать производительность труда в дистанционном формате.
Идея о четырехдневной рабочей неделе для женщин вызывает много вопросов и требует тщательного изучения и обсуждения. Об этом Агентству "Москва" сообщила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, комментируя слова омбудсмена Татьяны Потяевой. "Я не видела эту идею, для меня это неожиданно. Ее надо будет тщательно изучить и обсудить. На первый взгляд, у меня, например, сразу вопросы. Вот человек работает врачом или учителем, в школах у них расписание сделано, взять и женщинам четыре раза в неделю выходить?"
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.
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