Медведев вновь высказался о четырехдневной рабочей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Мир движется в направлении введения четырехдневной рабочей недели, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Что касается четырехдневной рабочей недели, я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении", – сказал Медведев в эфире VK Live в социальной сети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что в советские времена была шестидневная рабочая неделя. В настоящее время меняется производительность труда, социальный и экономический уклад, а также происходит роботизация труда. В этих условиях у человека должно быть больше времени, отметил Медведев.
Ранее он заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Он заявил, что идея должна оставаться в процессе обсуждения.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин высказался, что сокращение рабочего времени скоро станет мировым трендом.
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