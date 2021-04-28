Медведев вновь высказался о четырехдневной рабочей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мир движется в направлении введения четырехдневной рабочей недели, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Что касается четырехдневной рабочей недели, я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении", – сказал Медведев в эфире VK Live в социальной сети "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что в советские времена была шестидневная рабочая неделя. В настоящее время меняется производительность труда, социальный и экономический уклад, а также происходит роботизация труда. В этих условиях у человека должно быть больше времени, отметил Медведев.

Ранее он заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Он заявил, что идея должна оставаться в процессе обсуждения.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин высказался, что сокращение рабочего времени скоро станет мировым трендом.

