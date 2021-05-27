Названы профессии с возможностью перехода на четырехдневную рабочую неделю

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HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 прокомментировала идею перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство готово рассмотреть предложения о сокращении рабочей недели. При этом саму идею министр не прокомментировал. Он подчеркнул, что его слова о готовности не стоит расценивать как потенциальное согласие.





Зулия Лоикова HR-эксперт Теоретически на четырехдневную рабочую неделю могут перейти юристы. Может не пострадать и работа бухгалтеров, если часть процессов автоматизирована. На четырехдневку могут перейти и турагенты с учетом того, что путевки сейчас можно выбрать онлайн.

"Также сокращенную неделю можно ввести у библиотекарей, архивариусов, документоведов. В этих сферах активно идет оцифровка всех процессов. Аналогичная ситуация у копирайтеров. Из-за развития онлайн-продаж возможна сокращенная неделя у риелторов и менеджеров строительных компаний", – перечисляет Лоикова.

При этом саму идею четырехдневной рабочей недели собеседница Москвы 24 не одобряет. По ее словам, негативно к ней относятся как многие компании, так и их сотрудники. Вторые, в частности, опасаются увеличения нагрузки и сокращения заработной платы, говорит Лоикова.

"Если в стране разворачивать эксперимент с рабочей неделей, то лично я бы предложила не уменьшать количество дней, а вычесть от каждого из них час-два. Таким образом, можно соблюсти баланс интересов. Но будет очень важно рассказать людям, как это отразится на их зарплате и производительности труда", – считает HR-эксперт.

По словам Лоиковой, если инициатива в итоге будет принята, сокращение рабочей недели не должно коснуться сотрудников в сфере услуг.

"Представьте, вы приходите в супермаркет или магазин, а они закрыты. Хочешь или нет, а в сфере услуг предприятия работают пять дней в неделю, если не все семь. С трудом вижу переход на четырехдневку в этой сфере", – комментирует специалист.

В число областей, где переход на сокращенную рабочую неделю затруднителен, эксперт также включила образование, медицину и производство. При этом существуют специальности, где новый подход можно протестировать, отметила Лоикова.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский допустил сокращение рабочих часов. По его словам, такая мера может быть принята в отношении определенной категории граждан.

