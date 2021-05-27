В Минтруде заявили о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Любые инициативы, поступающие в министерство труда и социальной защиты РФ, рассматриваются. Это также относится к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если оно будет озвучено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
По его словам, в министерстве не могут проигнорировать данную инициативу.
"Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", – уточнил Котяков.
При этом саму инициативу о сокращении рабочей недели он оценивать не стал. Министр труда добавил, что его слова о готовности рассмотреть предложение не стоит расценивать как то, что в министерстве с этим потенциально согласны.
Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Он считает, что идея должна оставаться в процессе обсуждения.
При этом секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов отмечал, что переход на четырехдневную рабочую неделю будет зависеть от экономической ситуации в стране.
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