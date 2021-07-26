Эксперты заявили о невозможности перехода на четырехдневку в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России вряд ли получится перейти на четырехдневную рабочую неделю в условиях текущей экономической ситуации, сообщила РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Хейфец.

По ее словам, такие изменения сопровождаются ростом издержек со стороны бизнеса, а нагрузка на него сейчас и так велика.

В Исландии по сокращенному графику работает уже 86% трудового населения. В стране в 2015 и 2017 годах провели два эксперимента с сокращением традиционной 40-часовой рабочей недели. Результаты эксперимента были положительные, однако, по словам Хейфец, рассчитывать на быстрый переход на четырехдневную рабочую неделю в России нельзя.

Она подчеркнула, что для полноценного перехода нужно преодолеть большой путь экономических и законодательных изменений. В частности, она считает, что необходимо провести похожий эксперимент в условиях российской экономики с ключевыми заинтересованными компаниями, а также законодательно обеспечить соблюдение прав работников, чтобы не пострадала зарплата сотрудников.

Хейфец добавила, что переход на сокращенную рабочую неделю на первом этапе будет сопровождаться ростом издержек на кадры со стороны предпринимателей. Она заметила, что сейчас и так велика нагрузка на бизнес, а переход в первое время будет сопровождаться ростом издержек со стороны предпринимателей.

"Безусловно, рост издержек может сдержать государственная поддержка, однако в условиях ухудшения экономической конъюнктуры и высокой фискальной нагрузки помощь следует направить наиболее пострадавшим отраслям и слоям населения, а также на стимулирование роста производительности", – поделилась мнением эксперт.

В свою очередь, научный сотрудник лаборатории "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ имени Плеханова Разият Амирханова напомнила, что в РФ есть отрасли, которые работают вовсе без выходных, и при сокращении рабочей недели работодателям придется нанимать дополнительных сотрудников.

Амирханова заявила, что для некоторых секторов экономики сокращение рабочей недели и вовсе не выгодно. К примеру, это сельское хозяйство и строительство, которые зависят от времени года, погодных условий.

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал положительные стороны перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, в ряде случаев это позволит избежать безработицы.

