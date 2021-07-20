Россияне перечислили главные причины отгулов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты сервиса "Работа.ру" провели опрос среди работающих россиян и выяснили наиболее частые причины отгулов. Об этом сообщает RT.

Как показало исследование, 44% респондентов отпрашиваются с рабочего места для посещения врача. Почти поровну – 22 и 20% – назвали причиной оформления отгула присмотр за детьми и плохое самочувствие.

Порядка 18% опрошенных признались, что готовы пропустить рабочий день из-за вызова мастера или ради получения срочной доставки. 17% участников исследования признались, что могут взять отгул, если проспали подъем на работу.

В опросе приняли участие более 5 тысяч респондентов из всех регионов страны.

Накануне в Совете Федерации предложили давать два дополнительных выходных сотрудникам, которые прошли процедуру вакцинации от коронавируса. По мнению сенатора Татьяны Кусайко, отгулы нужны как в день прививки, так и на следующий.