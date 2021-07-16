Около 30% офисных работников сообщили о конфликтах с коллегами из-за кондиционеров

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Трое из десяти (29%) офисных работников жалуются на конфликты с коллегами, которые возникают из-за кондиционеров. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Как уточняется, 46% работников не ссорятся с коллегами из-за кондиционеров. При этом чаще всего недовольны температурой воздуха в помещении женщины (33%). Чаще о конфликтах из-за кондиционера в офисе рассказывают сотрудники до 34 лет, чем опрошенные старше 35 лет.

Респондентов опрашивали в 332 населенных пунктах во всех округах страны с 9 по 14 июля 2021 года.

Ранее сервис "Зарплата.ру" выяснил, что больше всего раздражает россиян в их работе. Большинство пожаловались на низкий доход или несвоевременную выплату зарплаты, их оказалось 23%.

Еще 16% респондентов не устраивают неоплачиваемые переработки, 14% опрошенных оказались недовольны температурой воздуха на рабочем месте и отсутствием кондиционера, а 12% участников опроса раздражает теснота или формат опенспейса.

