Психологи назвали способ поддержать склонных к неврозам трудоголиков

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Специалисты-психологи рассказали, каким образом можно поддержать трудоголиков, которые часто подвергаются неврозам. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам кандидата психологических наук Вадима Мямлина, для склонных к переработкам людей подобные расстройства весьма характерны.
"Они близко к сердцу принимают ситуации своих неудач, да даже побед. Нередко у них начинается психосоматика", – пояснил эксперт.
Мямлин заявил, что трудоголики, как и другие люди, нуждаются в моральной поддержке и во внимании. Для комфортной жизни им также необходима простая забота.
Психолог Ирина Ларина подчеркнула, что для борьбы с неврозами трудоголикам надо изменить подход к пониманию отдыха. "Соблюдать баланс в соотношении отдых-работа. Даже такую задачу можно поставить себе как рабочую, если будет проще воспринимать отдых, как неотъемлемый процесс работы", – отметила она.
Специалист согласилась с тем, что трудоголизм часто приводит к неврозам, однако отметила важную роль ресурсов нервной системы и психики человека в целом.
По данным одного из порталов по подбору вакансий и персонала, треть россиян не уходили в отпуск на протяжении более чем двух лет. Еще 15% опрошенных не отдыхали больше года.
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