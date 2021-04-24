Отпуск и удаленка у моря: смешать, но не взбалтывать

Пандемия внесла свои коррективы в организацию труда. Все больше компаний переводят своих сотрудников на удаленную работу. На первый взгляд, это оптимальное решение. Руководители фирм довольны, что не нужно тратить деньги на организацию рабочих мест, а работники счастливы, что нет необходимости трястись в пробках и быть привязанным к офису и дресс-коду. Почему работа у моря имеет свои минусы и как избавиться от отпускного стыда – рассказывает наш обозреватель Екатерина Васильева.



Закономерно, что многие люди поддались соблазну и решили уехать из Москвы поближе к природе, где и дышится легче, и жилье снимать намного дешевле. Особенно соблазнительно выглядела перспектива уехать "карантинить" к морю, и так как выбор морских курортов в нашей стране невелик, большинство рвануло в Сочи. В итоге уже одним плюсом меньше: сэкономить не получится, так как из-за повышенного спроса цены на жилье в Сочи и окрестностях взлетели практически до астрономических. Маленькая однушка или студия на двоих обойдется от 50 тысяч рублей в месяц, но лучше рассчитывать на 70–80 тысяч рублей.

Однако второй профит пока остается: жить у моря по-прежнему приятнее, чем без моря. Посмотрим, какой подвох здесь может скрываться.

Чем опасна удаленка у моря?

"Инстаграм" рисует очень привлекательные картинки – удаленная работа у моря даже не очень похожа на работу. Красивый довольный человек сидит на террасе с видом на море с чашечкой кофе, за пару-тройку часов заканчивает все свои дела и отправляется на пляж.

Однако главное, о чем стоит помнить: удаленная работа – это все еще работа, а не отпуск и не отдых, даже если вокруг очень приятные декорации. Время, которое мы проводим у моря, в горах или в других приятных душе и телу местах, продолжая при этом решать рабочие задачи, не может считаться отпуском.

"Я только почту проверю", "пару вопросов решить – это же быстро", "надо проконтролировать, справились ли сотрудники без меня, больше пяти минут это не займет" – все это не вписывается в понятие отдыха. Даже если само решение задачи занимает десять – тридцать минут в день (мелочь, казалось бы!), вы постоянно держите ее в голове, и пока она там крутится, мозг в это время не отдыхает.



Полноценный отдых – это отсутствие необходимости думать о работе и решать даже пустяковые рабочие задачи.



Что такое "отпускной стыд"?

По данным исследований страхового агентства Allianz Global Assistance, в 2017 году около половины опрошенных американцев были в полноценном (две недели и более, без связи с коллегами) отпуске больше года назад, а около трети – более двух лет назад.

Пандемия усугубила эту ситуацию. И если офисных работников работодатель может обязать уйти в положенный по закону отпуск, то самозанятые, фрилансеры и индивидуальные предприниматели сами контролируют свое рабочее и личное время и в итоге рискуют работать месяцами, а то и годами практически без отдыха.

"Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!" – как говорил Кролик из "Алисы в стране чудес". Хочешь двигаться и быть успешным – не останавливайся ни на минуту. Успех и трудоголизм в нашем социуме настолько одобряемы, что в последние годы возникло такое понятие, как "отпускной стыд" (vacation guilt). То самое чувство, когда человек чувствует вину за время, когда он не находится на рабочем месте или хотя бы не решает в голове профессиональные задачи. Ему нередко сопутствует синдром хронической усталости, эмоциональное и профессиональное выгорание, а если совсем не повезло – невроз и клиническая депрессия.



Итак, чего на самом деле мы опасаемся и как с этим можно справиться?



Это плохо отразится на моей карьере

Что делать: запланируйте отпуск заранее и предупредите всех коллег, в какие даты вы будете вне зоны доступа. Разберитесь со всеми срочными и сложными делами, а для несрочных и несложных оставьте заместителя. Напишите вежливый автоответ с его контактом и информацией о том, когда вы вернетесь.

Это плохо повлияет на мои отношения с коллегами. Никто не любит делать работу за себя и за того парня.

Что делать: подготовьте почву и помогайте другим. Не беспокойте лишний раз коллег, которые уехали в отпуск и охотно подменяйте их в их отсутствие. Помогать отзывчивому коллеге намного приятнее, когда он сам уедет в отпуск.

А если что-нибудь случится?

Иногда и ураган, пролетая над помойкой, случайно собирает боинг. Случиться теоретически может все что угодно, но в любых рабочих вопросах все решают договоренности. Не стоит бояться показаться занудой: это лучше, чем безответственным или чересчур тревожным. Важно договориться на берегу, будете ли вы на связи или отключаетесь на все время отпуска, какие "пожарные" вопросы решать готовы, а с какими коллегам предложите разобраться самостоятельно. Условно: "я проверяю почту каждый понедельник утром", в другое время лежу на пляже, даже если война или революция. Или "я буду в джунглях Амазонки три недели, разбирайтесь сами". Любой из этих вариантов подходит, если устраивает обе стороны.

Пока я отдыхаю кто-нибудь обскачет меня на карьерном повороте.

Во-первых, обскакать уставшего, нервного, выгоревшего эмоционально человека намного проще, чем отдохнувшего. А во-вторых, жизнь – это не скачки и не соревнование с соперниками, зачастую воображаемыми. Жизнь – это процесс, в котором отдых нам необходим ничуть не меньше, чем работа и успешный успех. Отдыхайте, если устали. Абсолютно каждый из нас имеет на это право.