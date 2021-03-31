Названы лучшие места в Москве для фанатов космоса

В Москве и ближайшем Подмосковье множество мест, где будет интересно всем поклонникам космоса. Начиная с 1960-х годов в нашем городе и окрестностях массово готовили космонавтов, открывали обсерватории и музеи, а сегодня есть даже парки и центры, посвященные космической тематике. Обозреватель Екатерина Васильева подобрала самые интересные из них.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин



Павильон "Космос" на ВДНХ

Весной 2018 года закончилась реконструкция павильона № 34 на ВДНХ, и сегодня там открыт самый масштабный в России музейный комплекс, посвященный освоению человеком космического пространства. В нем можно увидеть архивные документы, фотографии и редкие образцы космической техники, включая макет первого искусственного спутника Земли "Спутник-1", макет станции "Мир" в натуральную величину и капсулу Юрия Гагарина – ту самую с корабля "Восток-1".

Кроме традиционных музейных экспонатов, здесь куча разных интерактивных развлечений: 5D-кинотеатр, где показывают фильмы про космос и мастер-классы, на которых можно сделать джедайский световой меч.

Вход по сеансам, записываться нужно заранее, билеты для взрослых – 500 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров – 250 рублей





Фото: Москва 24/Роман Васильев

Звездный городок

В 26 километрах от Москвы по Щелковскому шоссе находится место с романтичным названием – Звездный городок. В прошлом – закрытая тренировочная база для космонавтов, а сегодня ее может посетить любой желающий. Это по-прежнему действующий Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, и именно здесь готовят пилотов для полетов в космос.

Посетить Звездный городок можно с экскурсией и увидеть, например, модель орбитальной станции "Мир" в натуральную величину, которая 15 лет дрейфовала по орбите Земли, а теперь лежит на дне Тихого океана. Также здесь выставлены космические скафандры, которые можно примерить, попробовать космическое питание из тюбиков, иногда в городке также проводят встречи с космонавтами, которым можно задать любые вопросы: например, как в невесомости можно заниматься спортом.

Бронировать экскурсию нужно минимум за 14 дней до визита, при себе иметь паспорт (Центр подготовки космонавтов – это режимный объект), стоимость экскурсии в группе до 40 человек в будни (для взрослых) – 700 рублей, 400 рублей – для детей (допускаются дети старше 12 лет), в выходные – 1 050 и 600 рублей соответственно.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Дом-музей Сергея Королева

Неподалеку от монумента "Покорителям космоса" расположен двухэтажный домик с небольшим садом. Здесь жил конструктор Сергей Королев, который в 1957 году запустил в космос первый искусственный спутник Земли, а четыре года спустя – первого человека. Именно за эти заслуги перед страной Сергей Павлович и получил от Совета Министров СССР этот дом, в котором и прожил до самой своей смерти.

В здании все выглядит так, как при жизни легендарного конструктора, как будто он вышел за хлебом или прогуляться и перед сном посмотреть на строительную площадку будущего монумента "Покорителям космоса", как он частенько делал при жизни. В музее сохранилась мебель Королева, его библиотека и личные вещи – от студенческих конспектов до газет, гантелей и моделей самолетиков.

Вход в музей по сеансам, записаться нужно заранее на сайте, билеты – 250 рублей для взрослых, 150 рублей – для школьников и студентов, 100 рублей – для пенсионеров.





Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центральный дом авиации и космонавтики

Не самый популярный космический музей в Москве, а зря. Здесь собраны модели спутников Земли, скафандры, средства спасения экипажей космических кораблей, модели самолетов разных эпох, многие из которых сегодня можно увидеть только в виде моделей, а также уникальные экспонаты, среди которых контейнер первой собаки-космонавта Лайки.

Музей находится на улице Красноармейской (ближайшее метро "Динамо" и "Петровский парк"), а неподалеку, на Петровско-Разумовской аллее, установлен памятник самой Лайке. На территории Института военной медицины памятник расположен неслучайно – именно его специалисты принимали активное участие в подготовке Лайки к полету.

Стоимость билетов: для взрослых – 250 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров – 150 рублей, для дошкольников – 100 рублей.





Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сад астрономов в парке "Сокольники"

В "Сокольниках" построили любопытную "космическую" инсталляцию – сад астрономов. Там выставлены макеты планет солнечной системы, метеорит и солнечные часы, также есть небольшая беседка, оформленная в космически-футуристическом стиле. "Орбиты" вымощены плиткой, и по этим дорожкам можно прогуляться от одной планеты до другой, а если прийти вечером, то будет видна красивая подсветка. Вход свободный.