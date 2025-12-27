Пассажиры свыше ста рейсов российских авиакомпаний встретят Новый год в полете

Фото: depositphotos/Shebeko

Свыше ста самолетов российских авиакомпаний вылетят 31 декабря и приземлятся уже в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-табло.

Всего в новогоднюю ночь будет выполнено 110 таких рейсов. В число авиакомпаний, организующих праздничные перелеты, вошли "Аэрофлот", Azur Air, "Северный ветер" (Nordwind), S7, "Победа", "Уральские авиалинии" и "Руслайн". Из запланированных рейсов 61 будет внутренним, 49 – международными.

Пассажиров, которые встретят наступление Нового года в воздухе, ждет специальное праздничное меню. В зависимости от авиакомпании, путешественникам могут предложить игристое вино, глинтвейн, десерты или мандарины.

Кроме того, перевозчики подготовили для пассажиров тематические акции. Так, "Аэрофлот" на рейсах из Москвы проведет традиционную акцию "Новогодние чудеса на высоте", участники которой смогут выиграть промокоды на скидки или сертификат на бесплатное путешествие.

Ранее Росавиация отменила ограничения на ночные вылеты из России в Израиль. Такое решение было принято после детального анализа текущей обстановки на Ближнем Востоке и согласовано со всеми заинтересованными ведомствами. Отмечается, что это позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем.