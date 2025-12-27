Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:33

Транспорт

Пассажиры свыше ста рейсов российских авиакомпаний встретят Новый год в полете

Фото: depositphotos/Shebeko

Свыше ста самолетов российских авиакомпаний вылетят 31 декабря и приземлятся уже в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-табло.

Всего в новогоднюю ночь будет выполнено 110 таких рейсов. В число авиакомпаний, организующих праздничные перелеты, вошли "Аэрофлот", Azur Air, "Северный ветер" (Nordwind), S7, "Победа", "Уральские авиалинии" и "Руслайн". Из запланированных рейсов 61 будет внутренним, 49 – международными.

Пассажиров, которые встретят наступление Нового года в воздухе, ждет специальное праздничное меню. В зависимости от авиакомпании, путешественникам могут предложить игристое вино, глинтвейн, десерты или мандарины.

Кроме того, перевозчики подготовили для пассажиров тематические акции. Так, "Аэрофлот" на рейсах из Москвы проведет традиционную акцию "Новогодние чудеса на высоте", участники которой смогут выиграть промокоды на скидки или сертификат на бесплатное путешествие.

Ранее Росавиация отменила ограничения на ночные вылеты из России в Израиль. Такое решение было принято после детального анализа текущей обстановки на Ближнем Востоке и согласовано со всеми заинтересованными ведомствами. Отмечается, что это позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем.

Читайте также


транспортобщество

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика