Украинский бизнесмен Миндич рассказал, что находится под большим давлением

Фото: depositphotos/mariakarabella

Бизнесмен Тимур Миндич рассказал о том, что находится под большим давлением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Журналисты ранее отыскали Миндича в Израиле, а также фигурирующего в коррупционном скандале Александра Цукермана.

"Я сегодня перевез свою семью и нахожусь под большим давлением, это не самое лучшее время для меня", – сказал Миндич.

О коррупционном скандале с участием Миндича, а также экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко и компании "Энергоатом" стало известно в начале ноября после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело у них обыски.

После этого ведомство заявило о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Главным фигурантам уже предъявлено обвинение в отмывании средств.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) заявил, что Миндич подвергся нападению в конце прошлого месяца. По его словам, покушение на скрывающегося в Израиле олигарха произошло 28 ноября.