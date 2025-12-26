Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 20:04

Политика

Украинский бизнесмен Миндич рассказал, что находится под большим давлением

Фото: depositphotos/mariakarabella

Бизнесмен Тимур Миндич рассказал о том, что находится под большим давлением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Журналисты ранее отыскали Миндича в Израиле, а также фигурирующего в коррупционном скандале Александра Цукермана.

"Я сегодня перевез свою семью и нахожусь под большим давлением, это не самое лучшее время для меня", – сказал Миндич.

О коррупционном скандале с участием Миндича, а также экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко и компании "Энергоатом" стало известно в начале ноября после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело у них обыски.

После этого ведомство заявило о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Главным фигурантам уже предъявлено обвинение в отмывании средств.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) заявил, что Миндич подвергся нападению в конце прошлого месяца. По его словам, покушение на скрывающегося в Израиле олигарха произошло 28 ноября.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика