Политолог Макаркин: глава офиса президента Украины Ермак становится токсичной фигурой

Депутаты Верховной рады Украины потребовали отставки главы офиса президента Андрея Ермака. Это связано с крупным скандалом, который вспыхнул в стране после расследования Национального антикоррупционного бюро страны. При этом в деле замешаны и другие топ-чиновники, а также возможна причастность лидера Украины Владимира Зеленского. Что будет со страной после крупного скандала и как это скажется на переговорах с РФ – в материале Москвы 24.

Всех в отставку?

Фото: РИА Новости

Ряд депутатов украинских партий "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина" и "Слуга народа" призвали президента страны Владимира Зеленского отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака. Поводом стало расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ нередко называют "кошельком Зеленского".





Коррупционный скандал на Украине начался после того, как НАБУ провели обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также Тимура Миндича. Выяснилось, что фигуранты могли выстроить коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия страны. В итоге фигурантам дела предъявили обвинения в отмывании примерно 100 миллионов долларов.

Ранее детективы НАБУ опубликовали аудиозаписи, на которых Ермак может фигурировать под прозвищем Али-Баба, рассказал в своем ролике в соцсетях депутат Верховной рады Ярослав Железняк. На пленках этот человек отдает приказ силовикам "наказать" НАБУ, а также Специализированную антикоррупционную прокуратуру. В июле 2025 года Зеленский ограничил полномочия этих ведомств, что вызывало волну митингов по всей стране и едва не спровоцировало санкции в отношении Украины со стороны Евросоюза. Под давлением лидер страны отменил свой же закон.





Ярослав Железняк депутат Верховной рады Сразу много моих источников сказали: <...> Али-Баба – это А. Б. (инициалы Андрея Борисовича Ермака. – Прим. ред.). Очень часто Ермака называют Алла Борисовна или Примадонна, сокращая его имя и отчество – А. Б. Так что Али-Баба на этих пленках – это Андрей Ермак.

По словам Железняка, так как Ермак "знал про всю эту движуху", он должен быть уволен.

Кроме того, по данным СМИ, на записях под различными прозвищами присутствовали экс-вице-премьер Украины Алексей Чернышов, представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк, а также министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Украины Светлана Гринчук. Последние лишились своих постов по итогам голосования в Верховной раде 19 ноября. При этом Гринчук уже могла сбежать из страны, утверждает депутат Марьяна Безуглая.

Также в Раде поручили профильному комитету рассмотреть постановление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Кроме того, депутаты пригласили для рассмотрения кадровых вопросов секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, а также премьер-министра Юлию Свириденко. При этом Владимир Зеленский тоже фигурирует в обвинительном заключении по делу Миндича. В нем сказано, что бизнесмен занимался коррупцией в разных сферах экономики, пользуясь дружбой с президентом страны.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на этом фоне заявил, что единственным путем выхода из кризиса для Украины является отставка Зеленского.

"У нас прорыв на Запорожском фронте. У нас критическая ситуация в экономике. У нас катастрофа в энергетике. У нас тотальная коррупция. За все это несет ответственность Зеленский", – сказал он.

Сам украинский лидер, а также глава его офиса на фоне громкого коррупционного скандала находятся в Турции, где должна была состояться встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Однако последний, по данным СМИ, в итоге отменил поездку. В то же время у Зеленского 20 ноября намечена встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где будет обсуждаться в том числе урегулирование конфликта на Украине.

Также в Турции Зеленского у трапа самолета встречал Рустем Умеров. Официально глава СНБО находится за границей для встреч с зарубежными партнерами об активизации переговоров с Россией об обменах военнопленными. Однако член Совета Федерации РФ Алексей Пушков не исключил, что его отъезд также может касаться антикоррупционных проверок.

При этом в Сети появился документ, что Умеров якобы подал заявление на политическое убежище в США в связи со "сфабрикованным уголовным делом". Официально данная информация не подтверждена.

В то же время, по сообщению украинских СМИ, НАБУ приостановило обнародование новой информации по коррупционному скандалу. Это связано с вопросами, связанными с объявленным в стране военным положением, утверждают источники.

"То, чем занимался бизнесмен Тимур Миндич на Украине, связано не только с энергетикой. Речь идет о вооружении тоже. НАБУ добралось до его дел в энергетике быстрее, чем до тех, что связаны с оружием", – сказал источник, знакомый с ситуацией.

"Госдолжность как способ обогатиться"

Фото: ТАСС/EPA/SARAH MEYSSONNIER

Комментируя коррупционный скандал на Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что таким образом проявляется токсичность украинской власти.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Определенно, что токсичность киевского режима здесь проявляется, эта токсичность ощущается в Европе, они, очевидно, испытывают серьезный дискомфорт. Мы видим сейчас много таких суетливых действий вокруг этой темы. Ну, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с Москвой 24 назвал отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака вполне возможной, поскольку он фигурирует в документах НАБУ.

"Кроме того, он играл ключевую роль в попытках администрации президента Зеленского летом этого года лишить это ведомство самостоятельности. То есть взять под контроль детективов, занимающихся расследованием, и, по сути, свернуть его. После того как выяснились масштабы произошедшего, сам Зеленский оказался в очень невыгодной ситуации, так как именно он пытался установить этот контроль", – рассказал Макаркин.

По его мнению, Ермак становится "токсичной фигурой, с которой никто не хочет знаться". Об этом может свидетельствовать и отмена его встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, аргументировал политолог.





Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий Ермак – ключевая фигура в администрации Зеленского, человек, принимающий важнейшие решения. Без него позиции Зеленского могут ослабнуть, поскольку на сегодняшний момент не видно другой фигуры, способной полноценно заменить Ермака.

Однако, по мнению политолога, даже если власть Зеленского сменится, позиция Украины вряд ли поменяется принципиально. В качестве одного из возможных кандидатов в президенты в таком случае Макаркин назвал бывшего командующего ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного.

"Его позиция мало отличается от Зеленского. Могут быть нюансы, но кардинальных отличий нет. Поэтому можно ожидать персональных изменений в украинской элите, но не ее стратегического курса", – уточнил эксперт.

Политолог Юрий Светов, в свою очередь, отметил, что для украинской политической системы коррупция – нормальное явление.

"В этой стране сложилась культура, где государственная должность воспринимается как возможность обогатиться за счет проходящих через нее денежных потоков. Более того, это не сильно осуждалось: было создано общество, где главной добродетелью считалась возможность разбогатеть любым способом", – рассказал Светов в беседе с Москвой 24.

По его словам, ярким примером этого процесса в рамках последних трех лет стал бывший министр обороны Алексей Резников. Он был замешан в скандалах с закупками для ВСУ, но его отставку пытались провести почти полгода.





Юрий Светов политолог Для украинского чиновничества страна стала местом заработка, в то время как их реальная жизнь и семьи часто находятся за границей. У многих есть второе гражданство или заранее подготовленные пути для отступления и гарантии безопасности.

Однако существует высокая вероятность, что нынешний скандал не ограничивается украинскими чиновниками. Деньги с Запада могли распределяться между всеми участниками цепи, включая тех, кто их выделял и должен был контролировать, предположил Светов.

"Ермак как ключевая фигура, через которую проходили все назначения, несомненно, знал о коррупционных связях тех, кого продвигал. Например, министр юстиции Герман Галущенко, которого он ставил с должности министра энергетики, уже был замешан в коррупционных историях", – уточнил Светов.

Сейчас вокруг Ермака "бушует внутренняя борьба, так как элиты почувствовали возможность ослабить Зеленского", добавил политолог. По его мнению, Зеленский может попытаться сделать нескольких чиновников "козлами отпущения", объявив о борьбе с коррупцией.

При этом отставка Ермака может стать серьезным ударом, так как это фигура, на которой держится вся администрация президента.

"Шансы на смещение самого Зеленского в результате этого скандала напрямую зависят от "отмашки" его западных покровителей. Без воли "кукловода" марионетку не уберут. Если отставка Зеленского все же произойдет, его место, вероятно, займет председатель Рады Руслан Стефанчук. Вопрос, чьим ставленником он является и куда будет клониться, также будет решаться не в Киеве", – пояснил эксперт.

В то же время все происходящее вряд ли кардинально повлияет на российско-украинские отношения и перспективы переговоров, отметил Светов. Судьба Украины решается не за столом переговоров, а на поле боя и в диалоге между Россией и США, заключил он.

