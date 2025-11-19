Форма поиска по сайту

Политика
Economist: встреча Уиткоффа и Ермака в Турции отменена

СМИ сообщили об отмене встречи Уиткоффа и Ермака в Турции

Фото: ТАСС/EPA/POOL/AL DRAGO

В Турции отменены переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с главой офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщает журналист издания The Economist Оливер Кэрролл.

"Как мне сообщили, Уиткофф, вероятно, не знал о скандале, в который он ввязывается, соглашаясь на встречу", – написал Кэрролл в соцсети X.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича.

Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины. Фигурантам предъявили обвинение в отмывании средств – около 100 миллионов долларов.

После этого Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана. Затем ряд СМИ заявили, что выживание Украины находится под угрозой из-за коррупционного скандала.

