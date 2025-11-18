Фото: ТАСС/Zuma

Посол Евросоюза (ЕС) на Украине Катарина Матернова недовольна разоблачением коррупции киевского режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Утверждается, что Матернова раскритиковала сам способ разоблачения, назвав его слишком медийным.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича.

Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины. Фигурантам предъявили обвинение в отмывании средств – около 100 миллионов долларов.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана. Затем ряд СМИ заявили, что выживание Украины находится под угрозой из-за коррупционного скандала. Кроме того, политическая карьера президента Украины якобы была скомпрометирована.

