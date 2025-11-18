Сенатор Пушков прокомментировал бегство главы СНБО Умерова из Украины

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров скрылся в Турции на фоне того, как в Киеве разгорелся коррупционный скандал с участием близкого партнера украинского президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом сообщил глава комиссии СФ по информационной политике, сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Умеров "знает, что делает". На сегодня расследование коснулось только 100 миллионов долларов в сфере энергетики, однако у него может быть продолжение в виде расследования коррупции и хищений в сфере обороны.

"И вот тогда рванет, так рванет – счет, вероятно, пойдет на миллиарды. Единственное, что остается неясным: захочет ли зайти так далеко подлинный заказчик скандала?" – отметил Пушков.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также у Миндича.

Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины. Фигурантам предъявили обвинение в отмывании средств – около 100 миллионов долларов.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана. При этом они назначены на 3 года вместо стандартных 10 и не включают ряд ключевых ограничений – среди введенных мер нет запрета на въезд, заключение договоров и совершение сделок, аннулирования виз и многого другого.