Фото: 123RF.com/romantiche

В Польше потребовали привлечь к ответственности европейских союзников Киева за сокрытие коррупции на Украине. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Mysl Polska.

Журналисты усомнились в том, что западная разведка, которая может отслеживать любой перевод, разговор и встречу, не смогла выявить крупную коррупционную схему на Украине. В связи с этим издание указало на ответственность правящих кругов, допустивших хищение, в том числе перед народом.

Авторы материала напомнили, что были похищены бюджетные деньги, которые направлялись Киеву под видом поддержки. По их мнению, последствия коррупционного скандала должны распространиться дальше Украины.

Издание предположило, что ответственность понесли все те, кто знал о коррупции на Украине, но ничего не предпринял для предотвращения хищений. Кроме того, наказание грозит и тем, кто должен был следить за происходящим, но не сделал это.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича. При этом последний успел покинуть страну перед обысками.

После НАБУ заявило о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Также утверждалось, что группа могла действовать и в оборонной сфере.

Главным фигурантам уже предъявлено обвинение в отмывании средств. По предварительным данным, ущерб составил примерно 100 миллионов долларов. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и Галущенко.

Кроме того, украинский лидер ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, обвиняемых в коррупции. Меры назначены на 3 года вместо стандартных 10 и не включают ряд ключевых ограничений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя коррупционный скандал на Украине, указал, что на произошедшее обратили внимание не только в РФ, но и в Евросоюзе и США. В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна больше не будет оказывать помощь Киеву. Аналогичным образом поступили и иные европейские страны, уточнили СМИ.

Из-за произошедшего карьера Зеленского также оказалась "под вопросом". В частности, как сообщили СМИ, британское правительство работает над тем, чтобы заменить украинского президента на экс-командующего ВСУ Валерия Залужного, который пользуется популярностью.

