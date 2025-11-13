Медведев в шутку предложил Европе помочь "голодающим" Зеленскому и Миндичу

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в шутку предложил Европе помочь "беднейшим и голодающим" гражданам Украины, в том числе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и связанному с ним бизнесмену Тимуру Миндичу. Соответствующая публикация политика размещена в соцсети X.

Медведев напомнил, что 13 ноября отмечается Всемирный день доброты. В связи с этим зампред Совбеза РФ предложил направить еще больше средств "беднейшим и голодающим" гражданам Украины. Помимо Зеленского и Миндича, в списке политика фигурировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Не скупитесь, европейцы! Шоу должно продолжаться!" – отметил Медведев.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также у Миндича. При этом последний успел покинуть страну перед обысками.

После НАБУ заявило о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Также утверждалось, что группа могла действовать и в оборонной сфере.

Главным фигурантам уже предъявлено обвинение в отмывании средств. По предварительным данным, ущерб составил примерно 100 миллионов долларов. На этом фоне депутаты Верховной рады призвали Ермака покинуть пост. Зеленский, в свою очередь, потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и Галущенко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на коррупционный скандал на Украине и указал, что на произошедшее обратили внимание не только в России, но и в Евросоюзе и США. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна больше не будет оказывать финансовую помощь Украине.

