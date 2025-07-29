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29 июля, 14:25

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Politico: ситуация с НАБУ говорит о панике в команде Зеленского

Ситуация с НАБУ говорит о панике в команде Зеленского – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Vadym Sarakhan

Ситуация с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) говорит о панике в команде украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает RT со ссылкой Politico.

Авторы публикации также отмечают, что из-за скандала с антикоррупционными ведомствами шансы Зеленского на победу на следующих выборах "кажутся незначительными".

В свою очередь, радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на украинские СМИ сообщает, что Евросоюз остановил предоставление финансовой помощи Киеву из-за ситуации с НАБУ и САП.

Как утверждают журналисты, речь идет о программах экстренного кредитования за счет замороженных российских активов ERA на сумму 17,2 миллиарда евро до конца года и Ukraine Facility на сумму 12,5 миллиарда евро.

Ранее Зеленский подписал закон о переходе антикоррупционных органов под контроль Генпрокуратуры. В Евросоюзе предупреждали, что принятие этого решения ставит под угрозу вступление Украины в ЕС.

Однако позже на фоне массовых протестов украинский президент заявил о согласовании проекта, который укрепит независимость антикоррупционных органов. Тем не менее украинские СМИ уверены, что протесты будут усиливаться, так как к ним могут присоединиться недовольные насильственной мобилизацией или родственники мобилизованных украинцев.

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