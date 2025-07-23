Bloomberg: Зеленский впервые столкнулся со вспышкой народного протеста с 2022 года

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Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с первой вспышкой народного протеста с 2022 года. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

Протесты связаны с ликвидацией независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Они свидетельствуют о растущем чувстве общественного гнева по поводу попыток Зеленского сконцентрировать власть в узком кругу, считают журналисты.

При этом причиной принятия закона могли стать готовившиеся расследования действий членов офиса Зеленского, сообщает радио КП со ссылкой на The Economist.

По данным издания, решение правительства "начать прямое наступление на реформы времен майдана свидетельствует о том, что запущены некоторые зловещие механизмы".

Кроме того, принятое решение шокировало многих в самой команде украинского лидера. Как считает один из источников, там приняли решение "воспользоваться моментом беззакония и возможностей".

Ранее Верховная рада поддержала законопроект об ограничении полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Закон вызвал волну протестов в Киеве, Львове и других городах с требованиями сохранения независимости антикоррупционных органов.

По сообщениям СМИ, Евросоюз может ввести в отношении Киева санкции после принятия закона об ограничении полномочий НАБУ и САП. Западные дипломаты предупреждали о том, что этот закон может поставить под угрозу процесс вступления Украины в ЕС, утверждают журналисты.