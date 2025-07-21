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21 июля, 05:53

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Депутат Рады Безуглая раскритиковала назначение Умерова секретарем СНБО

В Раде раскритиковали назначение Умерова секретарем СНБО

Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая подвергла критике решение украинского лидера Владимира Зеленского назначить экс-главу Минобороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом политик написала в своем телеграм-канале.

"Обратите внимание: (экс-министра обороны Алексея. – Прим. ред.) Резникова уволили в никуда, а Умерова – на секретаря СНБО, где он еще попьет всем крови. В чем логика и посыл для людей? Какие выводы могут сделать для себя другие управленцы? Ври, воруй, мути, шантажируй – и ты получишь "плюшки", – написала Безуглая.

Она потребовала от Зеленского объяснить свое решение о назначении Умерова.

В июле президент Украины своим указом назначил Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Зеленский также поручил Умерову активизировать переговоры с Россией в рамках новой должности.

В свою очередь, бывший премьер страны Денис Шмыгаль был выдвинут Зеленским на должность министра обороны Украины. По словам украинского лидера, опыт Шмыгаля будет полезен в его новой работе.

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