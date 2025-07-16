Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост министра обороны Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил о выдвижении кандидатуры бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на пост министра обороны страны.

"Сегодня я уже подписал документы в Верховную раду о Денисе Шмыгале как новом министре обороны", – сообщил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

До этого Верховная рада по итогам голосования отправила Шмыгаля в отставку. В соответствии с украинским законодательством, вместе с премьером в отставку ушло и правительство.

Ранее Зеленский заявлял, что опыт Шмыгаля будет полезен на должности главы Минобороны Украины. Украинский президент также подчеркивал, что в оборонной сфере в настоящий момент сосредоточены "максимум ресурсов страны, максимум заданий и очень много ответственности".

При этом предполагается, что действующего главу министерства обороны Украины Рустема Умерова, который также выступал в качестве главы делегации Киева на переговорах с РФ, отправят в США в качестве посла.