Экс-премьер Украины Азаров: США одобрили назначение Свириденко из-за сделки по недрам

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Администрация Соединенных Штатов одобрила назначение первого вице-премьера – министра экономики Украины Юлии Свириденко на пост премьер-министра страны, так как она подписала соглашение с США по недрам. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

"Она известна тем, что подписала соглашение с США, по которому передала недра и инфраструктуру Украины американцам. Поскольку она проявила такое послушание, американцы и дали согласие на ее назначение на должность премьера", – заметил Азаров.

По его словам, Свириденко не понимает, что такое современный рынок и экономика. Кроме того, Азаров напомнил, что она "ни одного дня не работала на конкретном бизнес- или промышленном предприятии".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Свириденко стать главой правительства страны. Украинский лидер также заявил, что надеется ознакомиться с программой действий нового правительства в ближайшее время.