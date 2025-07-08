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Президент Украины Владимир Зеленский отправил петицию с предложением по декриминализации создания порнографии в стране на рассмотрение в Верховную ваду. Данные о проекте появились на сайте офиса украинского лидера, передает ТАСС.

Авторы петиции заявили, что при принятии этих предложений правоохранительные органы страны будут расследовать настоящие преступления. Петиция набрала 25 тысяч голосов 2 июля, вследствие чего власти Украины обязаны рассмотреть ее.

Соответствующий закон внесли в Верховную раду в ноябре 2024 года. По мнению депутата украинского парламента Ярослава Железняка, декриминализация позволит обложить налогами выручку моделей с платформы OnlyFans. Согласно предложенному закону ответственность будет нестись изготовителями порнографии без согласия, экстремального порно, а также изготовителями и распространителями эротического контента с детьми.

Известно, что сервис OnlyFans платит налоги на Украине с июня 2022 года в рамках налога на Google.

Ранее граждане Украины обвинили Зеленского в искажении информации о ситуации на фронте. Они критиковали также офис президента государства.