Фото: ТАСС/ЕРА/NECATI SAVAS

Украинцы обвинили президента Владимира Зеленского в искажении информации о событиях на фронте в комментариях под публикациями солдат ВСУ о ситуации в селе Меловом Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

Собеседник агентства уточнил, что пользователи выражают в Сети недовольство в том числе в адрес офиса Зеленского.

При этом бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ), глава Центра расследований Ukr-leaks Василий Прозоров заявил, главные украинские силовики намерены составить конкуренцию действующему лидеру государства на выборах, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Как отметил Прозоров, весомые деятели в политической жизни Украины оценивают собственные перспективы на грядущих выборах. В частности, об этом думают и главы СБУ Василии Малюке и Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилле Буданове (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Им, по словам бывшего офицера, необходимы "инъекции побед".

"Чтобы украинское общество не впадало в жесткую депрессию от того, что происходит на передовой, в экономике. Потому спецслужбы должны регулярно вбрасывать сообщения о своих успехах по борьбе с врагами внутренними и внешними", – подчеркнул Прозоров.

Об освобождении российскими военнослужащими села Меловое стало известно 3 июля. Тогда же сообщалось, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Разино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Оба населенных пункта удалось отбить благодаря действиям группировки войск "Север" и "Центр".

Ранее экс-глава Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинил Зеленского в авторитаризме. Он посоветовал действующего президента не пытаться удерживать власть, так как у народа может "лопнуть терпение", и тогда наступит "эффект кипящего котла".