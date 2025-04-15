Депутат ГД Хамитов сравнил Зеленского с героем анекдота о бедном и богатом друзьях

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Депутат Госдумы Амир Хамитов сравнил президента Украины Владимира Зеленского с героем анекдота про бедного и богатого приятелей. Такое заявление он сделал после слов украинского лидера о том, что США ведут диалог с Россией в более теплой манере.

"Вспоминается старый анекдот: богатый приятель пожалел бедного друга и взял его на работу. Единственной обязанностью нового сотрудника было раз в неделю относить один мешок с деньгами начальнику, а второй оставлять себе. Так через некоторое время он возмутился: мешки таскает только он, а деньги идут пополам", – цитирует Хамитова РИА Новости.

По его словам, с этой ситуацией можно соотнести и другие анекдоты, к примеру про ревнивых жен. Однако, считает Хамитов, такое поведение означает близкую развязку конфликта.

"Ни один нормальный партнер не будет терпеть рядом ревнивую капризульку, которой и интонации не те, и смотрят на нее не так, и содержат не в такой роскоши, как ей хочется", – сказал политик, добавив, что Зеленскому нужно вспомнить о помощи предыдущей американской администрации.

При этом Соединенные Штаты не тронут Зеленского, пока не достигнут своих целей. Таким мнением в беседе с радио КП поделился политолог Марат Баширов.

"У американцев не так много принципов, они все меряют деньгами, они очень рациональные. Поэтому пока они не добьются всего от Зеленского, то его не тронут", – подчеркнул эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии американскую программу "60 минут" на телеканале CBS после интервью с Зеленским. В эфире этой программы украинский президент выступил против переговоров с Россией, а также обвинил Вашингтон в схожих взглядах с Москвой. Кроме того, Зеленский выразил недовольство тем, что США до сих пор не предоставили Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

В свою очередь, американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал абсурдом выпады Зеленского в адрес Вашингтона. Он также отметил, что в США нет консолидированной позиции в поддержке Киева.