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Выпады украинского президента Владимира Зеленского в адрес США являются непродуктивной риторикой и абсурдом, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Его слова передает портал UnHerd.

В своем последнем интервью Зеленский указал, что Штаты придерживаются теплой тональности в диалоге с РФ в ущерб Украине. Он считает, что в Вашингтоне нет консолидированной позиции в поддержке Киева.

"Думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить (американскому. – Прим. ред.) правительству, которое в настоящее время сохраняет все его правительство и усилия по ведению военных действий, что мы каким-либо образом на стороне русских", – указал вице-президент США.

Вэнс призвал украинского лидера понять, где протягиваются стратегические красные линии для сторон конфликта.

При этом Зеленский говорил, что всегда поддерживал риторику американского лидера Дональда Трампа о завершении военного конфликта в течение суток. Он также отмечал, что дипломатические переговоры станут завершающей точкой в конфликте. По словам Зеленского, они будут проходить в различных форматах, пока стороны не придут к мирному разрешению ситуации.

В свою очередь, Трамп попросил не забывать, что текущий конфликт на Украине является войной его предшественника Джо Байдена. По его словам, Байден тратил миллиарды долларов на этот конфликт, хотя изначально не должен был позволить допустить его.

